ВС Украины атаковали Луганск, нанеся по нему не менее 8 ударов из 82-миллиметрового миномета, сообщил портал Avia.Pro. Эта атака стала первой за несколько лет. Осуществлялась она из окрестностей поселка Петропавловка, находящегося под контролем Киева.

В результате обстрела повреждения получили несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Пострадавших и погибших нет.

Для защитников самопровозглашенной ЛНР эта атака оказалась совершенно неожиданной. Они сообщают, что постоянно контролируют районы по линии разграничения, но обнаружить украинские минометы не смогли. Это говорит о быстрой переброске вооружений, которая осуществлялась практически перед самым обстрелом.

Ополчение подавило огневые точки противника ответным ударом, однако неподалеку от Петропавловки после этого слышалась стрельба из автоматического оружия. Вполне вероятно, что Киев забросил в ЛНР диверсионную группу.