читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС Украины атаковали Луганск, нанеся по нему не менее 8 ударов из 82-миллиметрового миномета, сообщил портал Avia.Pro. Эта атака стала первой за несколько лет. Осуществлялась она из окрестностей поселка Петропавловка, находящегося под контролем Киева.

В результате обстрела повреждения получили несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Пострадавших и погибших нет.

Для защитников самопровозглашенной ЛНР эта атака оказалась совершенно неожиданной. Они сообщают, что постоянно контролируют районы по линии разграничения, но обнаружить украинские минометы не смогли. Это говорит о быстрой переброске вооружений, которая осуществлялась практически перед самым обстрелом.

Ополчение подавило огневые точки противника ответным ударом, однако неподалеку от Петропавловки после этого слышалась стрельба из автоматического оружия. Вполне вероятно, что Киев забросил в ЛНР диверсионную группу.

Вам может понравиться

NYT: Корпорация Google готова снова предоставлять Пентагону свои технологии

После трехлетнего перерыва корпорация Google намерена снова сотрудничать с Пентагоном. Издание New York Times напоминает, что в 2018 году ряд сотрудников Минобороны США отказались от работы с поисковым гигантом, однако

Daily Mail: Учащихся младших классов школы в Эдинбурге попросили прийти на занятия в юбках

Родители учеников школы Castleview Primary пришли в ярость из-за того, что преподаватели вынуждают мальчиков приходить в учебное заведение в юбках «ради равенства». Издание Daily Mail написало, что школа даже предоставила

Читатели Der Spiegel осудили действия США после заявлений о российских танках “на границе с Украиной”

Немецкие пользователи Сети возмутились из-за публикации в издании Politico о российских войсках у границ с Украиной. Напомним, что авторы написали о размещении военнослужащих в Ельне Смоленской области, которая вообще не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – пасмурно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Королев: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 6 ноября – небольшая облачность, до 8 °C |