Киев не оставляет попыток захватить Горловку, являющуюся одним из важнейших населенных пунктов ДНР. Он продолжает обстрелы города, используя для этой цели тяжелую артиллерию, сообщил портал Avia.Pro.

В минувшие сутки артиллерия нанесла два мощных удара по Ясиноватой, что привело к разрушению двух важных объектов городской инфраструктуры. Ночью начался обстрел Горловки, причем удары наносятся именно по гражданским зданиям и сооружениям. Киев делает все возможное, чтобы сравнять город с землей, используя запрещенные 152-миллиметровые орудия.

Иван Приходько, возглавляющий администрацию Горловки, призвал жителей города быть предельно осторожными и внимательными. Он не раскрыл информацию о погибших и раненых в результате обстрела, однако эти сведения вскоре будут обнародованы.