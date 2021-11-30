ВСУ атаковали позиции ополчения самопровозглашенной ЛНР неподалеку от населенного пункта Николаевка, сообщил портал Avia.Pro. Обстрел был явной провокацией, так как ответные удары Народной полиции вполне могли «задеть» границу России.

Все дело в том, что село Болотенное, которое контролируется Киевом, располагается всего в 4 километрах от границы РФ. Если бы ополченцы открыли ответный огонь, российские пограничники оказались бы под ударом.

Отмечается, что украинские ВС не в первый раз организуют такую провокацию, находясь между ополчением и РФ. Впрочем, военнослужащие ЛНР не открывают огонь в ответ, так как понимают, к чему это может привести. В любом случае подобные действия ВСУ представляют серьезную опасность для подразделений Народной милиции и пограничников ВС РФ.