Александр Мазейкин, один из представителей ЛНР, в ходе беседы с прессой сообщил, что на территории Станицы Луганской накануне празднования Дня десантников украинские солдаты осуществили «сбор дани» с бизнесменов.

Согласно его заявлениям, этот инцидент произошел вчера, 20 ноября. Бойцы украинской армии конфисковали у местных предпринимателей спиртосодержащие напитки и продукты питания. Он добавил, что, по имеющимся сведениям, в совершении этого преступления участвовали военнослужащие 79-й бригады.

Алкоголь и продукты были необходимы военным, чтобы устроить праздник в честь Дня десантников. Мазейкин отметил, что владельцам торговых точек пришлось отдать товары совершенно бесплатно. Дело в том, что украинские силовики грозили им расправой и поджогами, если они откажутся «помогать» ВСУ.