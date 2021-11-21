читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Мазейкин, один из представителей ЛНР, в ходе беседы с прессой сообщил, что на территории Станицы Луганской накануне празднования Дня десантников украинские солдаты осуществили «сбор дани» с бизнесменов.

Согласно его заявлениям, этот инцидент произошел вчера, 20 ноября. Бойцы украинской армии конфисковали у местных предпринимателей спиртосодержащие напитки и продукты питания. Он добавил, что, по имеющимся сведениям, в совершении этого преступления участвовали военнослужащие 79-й бригады.

Алкоголь и продукты были необходимы военным, чтобы устроить праздник в честь Дня десантников. Мазейкин отметил, что владельцам торговых точек пришлось отдать товары совершенно бесплатно. Дело в том, что украинские силовики грозили им расправой и поджогами, если они откажутся «помогать» ВСУ.

Вам может понравиться

Европейские страны стали вводить локдауны для непривитых от COVID-19

В РИА «Новости» отмечают, что ряд европейских государств решили ввести дополнительные ограничения для граждан, которые не вакцинировались от коронавируса. Первой на подобный шаг решилась Австрия. В ней локдаун для непривитых

Военный обозреватель Артамонов подробно рассказал об ответе России на «Байрактары» в Донбассе

Александр Артамонов, военный эксперт и обозреватель, отметил, что РФ может вывести из строя Bayraktar TB2 с помощью своих систем РЭБ «Мурманск-БН» и «Красуха-4», если Украина продолжит применять эти БПЛА в

USNI News: Подводные лодки ВМС США оснастят гиперзвуковым оружием лишь к 2028 году

Изначально ВМС США намеревались вооружить гиперзвуковыми ракетами 4 ударные подводные лодки класса «Огайо» к 2025 году, но им пришлось изменить эти планы по ряду причин, основными из которых стали недостаток
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 ноября – дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Королев: погода, 21 ноября – переменная облачность, до 7 °C | Подольск: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |