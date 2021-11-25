На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил прошли учения танковых подразделений ВСУ с боевыми стрельбами, сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт штаба ООС.

Представители пресс-службы заявили, что в ходе маневров танкисты показали умение обращаться с техникой и мастерски справились с решением всех поставленных перед ними задач.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 ноября заявила, что ВСУ с грубейшими нарушениями Минских соглашений начали наступление в районе сел Старомарьевка и Гранитное. Она отметила, что Киев решил задействовать силовой сценарий на Донбассе и нагнетает обстановку в регионе.

Меры по выполнению Минских соглашений были согласованы еще в 2015 году на заседании «нормандской четверки». Однако Киев полностью игнорирует эти договоренности, пользуясь поддержкой США.