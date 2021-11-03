ВСУ навели понтонные мосты через реку Кальмиус у Старомарьевки и стягивают в село силы для нападения на Тельманово, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что захват этого населенного пункта может стать стратегически важным для Киева переломом в войне против самопровозглашенных республик.

Сейчас на территории села Старомарьевка находится до 20 единиц бронетехники украинской армии. Точную цифру назвать сложно, так как ВСУ скрывает свои танки и БТР за домами местных жителей.

Также в селе находится около 120 военнослужащих. Но к нему постепенно перебрасываются новые силы для нанесения мощного удара.

Базирование группировки войск в жилых кварталах не только не дает возможности определить точное количество техники, но и не позволяет нанести по ней удар артиллерии. Поэтому ополчение ожидает активных действий со стороны Киева.