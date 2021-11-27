Украинские военные на протяжении нескольких дней штурмуют Докучаевск и очень близки к тому, чтобы взять город под свой контроль, пишет портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на ополченца самопровозглашенной ДНР с позывным «Вымпел».

Боец рассказал, что Киев наносит по городу удар за ударом, поэтому защитники Докучаевска могут скоро его просто оставить. Он отметил, что на помощь не приходит никто, поэтому ситуация, когда офицеры СБУ будут развешивать в населенном пункте украинские флаги, постепенно становится реальностью.

“В ближайшие дни можем лишиться уже не маленького поселка, а уже довольно-таки крупного города районного значения”, – заявил «Вымпел».

Власти ДНР не комментируют эти высказывания, однако стоит напомнить заявление представителя МИД Марии Захаровой о «наступлении ВСУ на отдельных направлениях». Вполне вероятно, что она имела в виду именно Докучаевск. В настоящий момент рядом с городом уже активно действуют диверсионные группы, поэтому его захват является лишь вопросом времени.