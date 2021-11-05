ВС Украины третьи сутки наносят удар за ударом по Донецку – столице самопровозглашенной ДНР, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что 4 ноября около 14 часов ВСУ атаковали окрестности города из 82-миллиметровых минометов, нанеся шесть ударов. Ближе к вечеру они сделали еще 30 выстрелов из АГС.

Представители ДНР заявляют, что в результате атаки двое ополченцев погибло. Однако на Украине опровергают эти данные. Сообщается, что Донецк просто замалчивает многочисленные потери и сведения об уничтоженной боевой технике.

Журналисты портала отмечают, что всего в 12 километрах от столицы ДНР размещены артиллерийские самоходки и РСЗО, принадлежащие Киеву. Они представляют серьезную угрозу, но пока Украина их не использует для обстрелов города. Также Киев не начинает наступление на позиции Народной милиции, так как боится крупных потерь.