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ВС Украины третьи сутки наносят удар за ударом по Донецку – столице самопровозглашенной ДНР, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что 4 ноября около 14 часов ВСУ атаковали окрестности города из 82-миллиметровых минометов, нанеся шесть ударов. Ближе к вечеру они сделали еще 30 выстрелов из АГС.

Представители ДНР заявляют, что в результате атаки двое ополченцев погибло. Однако на Украине опровергают эти данные. Сообщается, что Донецк просто замалчивает многочисленные потери и сведения об уничтоженной боевой технике.

Журналисты портала отмечают, что всего в 12 километрах от столицы ДНР размещены артиллерийские самоходки и РСЗО, принадлежащие Киеву. Они представляют серьезную угрозу, но пока Украина их не использует для обстрелов города. Также Киев не начинает наступление на позиции Народной милиции, так как боится крупных потерь.

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