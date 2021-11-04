Россия способна помешать наступлению ВСУ на Донбасс, даже не отправляя свои войска на территорию самопровозглашенных республик. В случае полномасштабного вторжения украинской армии в ЛНР и ДНР она просто задействует свои комплексы радиоэлектронной борьбы, сообщило издание Avia.Pro.

Авторы отметили, что российские системы РЭБ могут остановить ВСУ без единого выстрела. Их использование позволит оставить армию Украины без связи и навигационных систем, а также парализовать беспилотники «Байрактар», которыми Киев так гордится.

В настоящий момент ВС Украины находятся в зоне поражения комплексов радиоэлектронной борьбы «Красуха» и «Мурманск-БН», отмечают авторы портала. Поэтому если Киев рискнет еще раз задействовать свои беспилотники, эти системы выведут их из строя и сорвут атаку на самопровозглашенные республики.