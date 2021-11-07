Портал Avia.Pro рассказал о штурме населенного пункта Ясиноватая на Донбассе, который якобы длится уже третьи сутки. ВС Украины обстреливают поселок из тяжелой артиллерии калибров 122 и 152 миллиметра, дополняя их 82-миллиметровыми минометами.

Ясиноватая, которая расположена к северу от Донецка, является лакомой целью для Киева. Он намеревается закрепиться в этом населенном пункте, развернуть новые боевые позиции и начать атаку на столицу самопровозглашенной ДНР. Однако пока им не удается добиться желаемого результата.

Журналисты портала отмечают, что до начала обстрела Ясиноватой над позициями ДНР кружил беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2». Это подтверждается и данными мониторинговых сервисов. Скорее всего дрон передавал артиллеристам координаты позиций ополчения. Сразу после первых ударов беспилотник улетел.