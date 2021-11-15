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Киев на протяжении девяти часов подряд обстреливает окрестности Луганска на Донбассе, сообщил портал Avia.Pro. Новые подразделения, переброшенные к столице самопровозглашенной ЛНР, стреляют из гранатометов и минометов, а также используют артиллерийские орудия калибра 122 и 152 миллиметра.

Также в ход идут крупнокалиберные пулеметы. Скорее всего, Киев намеревается захватить город Стаханов, который ВСУ обстреливают чаще всего. Он располагается всего в 40 километров от Луганска и может стать новым плацдармом для наступления на столицу.

«Брянка, Стаханов и весь север ЛНР ходят ходуном! ВСУ массированно применяют артиллерию. Работают все калибры, включая 152 мм», – рассказывают в Сети местные жители.

Они уточняют, что обстрелы ведутся также по населенным пунктам Анновка и Южная Ломоватка. Разрывы артиллерийских снарядов слышны даже в Алчевске, расположенном на значительном удалении от театра боевых действий.

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