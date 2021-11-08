читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Врач-пульмонолог Сергей Бабак заявил, что коронавирус особенно опасен для тех людей, которые страдают от болезней лёгких.

Как отметил специалист, люди в возрасте от 70 лет часто имеют идиопатический легочный фиброз. Кроме того, из-за курения у людей может развиться хроническая обструктивная болезнь лёгких. Эти болезни способны «состарить» лёгкие. Коронавирус, как указал Бабак, также способен привести к подобным последствиям.

Если же человек, который и без того имеет заболевания лёгких, ещё и заболевает коронавирусом, то назвать такую ситуацию можно «атомной бомбой», которая взрывается внутри человеческого организма.

Специалист советует людям перестать курить – это поможет восстановить лёгкие. Чем меньше времени человек курил, тем легче будет ему восстановить лёгкие. Кроме того, им нужно вакцинироваться, чтобы снизить вероятность заболевания и развития тяжёлых последствий.

Специалисты Роспотребнадзора недавно предупредили, что коронавирус может спровоцировать облысение. Происходит это из-за того, что коронавирус приводит к нарушению кровоснабжения.

Вам может понравиться

Протесты из-за сертификатов о вакцинации в Италии завершились массовыми беспорядками

Италия протестует против введения сертификатов вакцинации от Covid-19. На севере страны – в Триесте, Турине и Милане, – митингующие оказали сопротивление полиции, которая пыталась остановить протесты. В Милане колонна митингующих

Специалисты рассказали о типичных симптомах коронавируса у вакцинированных

Датские специалисты заявили, что у людей, которые поставили вакцину от коронавируса, инфекция в случае заболевания протекает легче, чем у тех, кто не привился. Об этом рассказали профессор Томас Бенфилд и
  • Анна
  • 06.11.2021
  • читать 1 минуту

Сотрудникам скорой помощи в ЕАО рассказали о важности вакцинации

Ситуацию с увольнением сотрудников «Скорой помощи» в Еврейской автономной области прокомментировал глава отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. ак. И.П.Павлова Минздрава России Вадим Теплов. Он пояснил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 ноября – снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 ноября – пасмурно, до 6 °C | Королев: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 8 ноября – пасмурно, до 17 °C |