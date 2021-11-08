Врач-пульмонолог Сергей Бабак заявил, что коронавирус особенно опасен для тех людей, которые страдают от болезней лёгких.

Как отметил специалист, люди в возрасте от 70 лет часто имеют идиопатический легочный фиброз. Кроме того, из-за курения у людей может развиться хроническая обструктивная болезнь лёгких. Эти болезни способны «состарить» лёгкие. Коронавирус, как указал Бабак, также способен привести к подобным последствиям.

Если же человек, который и без того имеет заболевания лёгких, ещё и заболевает коронавирусом, то назвать такую ситуацию можно «атомной бомбой», которая взрывается внутри человеческого организма.

Специалист советует людям перестать курить – это поможет восстановить лёгкие. Чем меньше времени человек курил, тем легче будет ему восстановить лёгкие. Кроме того, им нужно вакцинироваться, чтобы снизить вероятность заболевания и развития тяжёлых последствий.

Специалисты Роспотребнадзора недавно предупредили, что коронавирус может спровоцировать облысение. Происходит это из-за того, что коронавирус приводит к нарушению кровоснабжения.