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Татьяна Руженцова, эпидемиолог Роспотребнадзора, отметила, что у людей, переболевших коронавирусом, может возникнуть ранее облысение.

Согласно ее словам, коронавирусная инфекция нередко приводит к увеличению количества тромбов, ухудшению работы эндокринной системы и повышению числа нарушений в кровоснабжении. Все это увеличивает вероятность быстрого выпадения волос. Специалист также напомнила, что при тяжелой форме болезни нередко оказываются поражены разные органы, из-за чего на восстановление может уйти немало времени.

Однако легкое течение заболевания тоже несет в себе определенные опасности, так как люди слишком поздно приходят за помощью или вовсе не лечатся – это в итоге приводит к возникновению постковидного синдрома. Речь идет о таких симптомах, как быстрая утомляемость и отдышка.

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