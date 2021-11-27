На канале «Донецк решает» в Telegram появилась информация о том, что окраины Донецка снова подверглись массированному обстрелу со стороны украинских вооруженных сил.

Светлана Осипова, одна из жительниц населенного пункта шахты Трудовская, отметила, что один из снарядов разорвался неподалеку. Она добавила, что звуки от взрывов «попросту разрывают сердце». С ней согласилась жительница столицы ДНР Евгения Мартынова. Согласно ее словам, в микрорайоне Широкий постоянно слышатся звуки от взрывов.

В российских СМИ отмечают, что Киев, чувствуя активную поддержку со стороны западных стран, намеренно пытается разорвать Минские договоренности. Украинские силовики почти каждый день нарушают режим прекращения огня. Ряд экспертов считают, что Владимир Зеленский может решить устроить военную операцию в Донбассе для удержания власти.