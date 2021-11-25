Переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», которые Украина получила от США, дополнит коллекцию «хлама», который Киев собирает по всему миру, заявил военный эксперт Виктор Сокирко. Он пояснил, что ПЗРК Stinger хоть и представляет собой достаточно эффективное оружие, но он поступил на вооружение еще в 1981 году и является морально устаревшим.

По словам аналитика, непонятно, для чего Украине «Стингеры», если в распоряжении ополчения самопровозглашенных ЛНР и ДНР нет боевой авиации.

«Предположить, что некая украинская диверсионная группа со «Стингером» наперевес проберётся на окраину аэродрома в Симферополе, чтобы подбить заходящий на посадку российский лайнер, тоже маловероятно», – иронично заметил Сокирко.

Он рассказал, что в 80-х годах прошлого столетия США снабжали «Стингерами» террористов в Афганистане. Для советских военных это было проблемой, однако они быстро ее решили. Так, из 500 ракет ПЗРК по целям попадало не более 15-18.