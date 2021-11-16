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Военный эксперт Андрей Раевский, известный как блогер The Saker, уверен, что США не удастся получить господство в Черноморском регионе, несмотря на все их старания. Своими действиями в акватории они поддерживают Киев, показывают, что в случае войны между Украиной и Россией НАТО вмешается в боевые действия. Однако сил и средств Альянса слишком мало для нападения на РФ в Черном море.

По словам блогера, США и сами осознают, что победить РФ на ее поле невозможно. В распоряжении Москвы имеются современные гиперзвуковые ракеты, способные уничтожать крупные боевые корабли, береговые комплексы, авиация. Если даже США ударят по РФ ядерной бомбой, они получат такую же в ответ и закончат свое существование.

Единственный, кто не понимает ситуации – это Киев, который бесконечно твердит о «победе над Россией». Но США отлично видят, что во время каждых учений Москва внимательно отслеживает буквально каждое движение кораблей и находится в готовности атаковать их в случае попытки развязать войну.

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