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Военный эксперт Владимир Язиков рассказал, кому выгодна эскалация конфликта на Украине.

Как отмечается, Киев получит от США противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные Stinger. Кроме того, США отправят в Украину своих военных инструкторов.

По мнению Язикова, конфликт в регионе не несёт выгоды для России, но представляет интерес для США. Сейчас для США одной из главных целей является разжигание в регионе конфликта, который пока что находится в «тлеющем» состоянии. Кроме того, как указал Язиков, сам Киев в своих силах без США не уверен, и дальше словесных атак не заходит.

Согласно заявлению эксперта, президент на Украине готов вернуть и Крым, и Донецк, и Луганск. Он указал, что там все главы государства занимаются «говорильней», но в действительности разжигать конфликт боятся и надеются на США. Эту ситуацию он сравнил с тявканьем маленькой собаки на большую. Впрочем, учитывая помощь США, Язиков допускает, что Украина всё же решится на проведение серьёзных действий.

Ранее на Украине сообщили о первом использовании комплексов Javelin в ДНР. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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