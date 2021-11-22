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Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил о первом использовании на Донбассе американского противотанкового комплекса Javelin. Он также добавил, что это вооружение и дальше будет применяться для сдерживания «пророссийских» сил.

В интервью изданию Military Times Буданов отметил, что сейчас инструментами для «психологического сдерживания» ополчения являются «Джавелины» и беспилотные аппараты «Байрактар». Но этого мало. Киеву, по словам начальника ГУР нужна помощь Соединенных Штатов. И чем раньше она прибудет, тем лучше.

Ранее Буданов отметился заявлением о дате «наступления России на Украину». Он заявил, что вторжение произойдет в январе-феврале будущего года. По словам главного разведчика, 92 тысячи российских военных вместе с техникой и вооружением уже ждут наступательной операции у границ Украины.

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