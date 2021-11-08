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Киев опасается начинать боевые действия против Донбасса, так как опасается, что Россия поступит с ним так же, как США поступают с неугодными государствами. Вашингтон первый делом меняет все политические элиты в стране, а украинскому руководству очень не хочется улетать на свалку истории.

В беседе с журналистами издания «ПолитРоссия» военный эксперт Владимир Орлов отметил, что РФ – это не США. Москва не действует подобными методами. Мало того, она ясно дает понять, что не намерена ни с кем воевать и уж тем более устраивать репрессии для киевских властей.

В то же время Россия жестко ответит на любые попытки захватить самопровозглашенные республики Донбасса, так как на этих территориях проживает несколько сотен тысяч людей с российскими паспортами. Москва отлично знает, что Киев точно намерен устраивать репрессии и промывать мозги жителям юго-востока, поэтому сделает все возможное, чтобы не допустить подобных действий.

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