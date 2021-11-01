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Военно-морские операции, которые США и НАТО проводят в Черном и Средиземном морях – это очередной этап «игры на истощение» России, уверен военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, американские корабли должны постоянно действовать на нервы РФ и тем самым поддерживать постоянную напряженность в Черноморском регионе.

Соединенные Штаты регулярно создают провокационные ситуации, заставляя Москву реагировать. Это, по замыслу Вашингтона, должно истощить силы российского флота, существенно его ослабить.

По словам Коновалова, НАТО нашел лазейку в Конвенции Монтрё, согласной которой корабли не могут находиться в Черном море более трех недель. Теперь он проводит ротацию, заменяя один эсминец на другой, формально выполняя требования документа.

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