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Соединенные Штаты давно игнорируют возмущения и недовольство России по поводу учений в Черном море. Поэтому громкими заявлениями пресечь провокации вряд ли получится – нужно действовать, причем максимально жестко и решительно, уверен военный эксперт Михаил Ходаренок.

При этом он отмечает, что по количеству и функциональности боевых кораблей США превосходят Россию. Так, недавно в Черном море проводил маневры штабной корабль Шестого флота США. Его водоизмещение достигает 20 тысяч тонн. Кроме того, Mount Whitney оснащен современными средствами связи и передачи данных. У РФ подобных судов просто нет.

Проигрывает РФ и по количеству эсминцев. У США, по словам аналитика, 67 таких кораблей, в числе которых и три новейших эскадренных миноносца Zumwolt. У России всего 3 эсминца класса «Современный», причем несмотря на название они давно и безнадежно устарели.

В планах есть строительство новейшего перспективного эсминца, однако пока они остаются только на бумаге, отметил Ходаренок.

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