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Запад на несколько лет отстал от России в области разработки средств радиоэлектронной борьбы, уверен военный эксперт Иван Коновалов. Так он прокомментировал сообщение о «парализующем» вооружение НАТО комплексе «Мурманск-БН» в Калининграде.

Капитан первого ранга Владимир Гундаров согласился с коллегой, а также заявил, что невидимые, но весьма эффективные средства РЭБ очень важны в бою. Они дают реальную возможность вывести из строя основные боевые системы противника, свести к минимуму его ответный удар во время атаки.

Российские комплексы РЭБ обладают уникальными возможностями, отметил эксперт. Они действительно способны заблокировать системы навигации и связи, от которых во многом зависит современная западная техника. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы способны атаковать головки наведения высокоточных ракет, не давая им возможности привести боезаряды точно в цель.

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