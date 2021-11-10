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Все разговоры об изменении конвенции Монтрё и увеличении военного присутствия НАТО в Черном море направлены лишь на запугивание России и поддержание напряженности в регионе, уверен глава центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Ту же цель, по его словам, преследуют и маневры американских кораблей у российских рубежей.

Соединенные Штаты вряд ли пойдут дальше и начнут строить на Украине свои военно-морские базы, заявил эксперт. Их внешняя политика направлена на сдерживание России, поэтому Вашингтон будет периодически устраивать подобные заплывы в Черное море, демонстрируя силу и знакомя Киев со своими многочисленными эсминцами и штабными кораблями.

Напомним, что американские сенаторы предложили изменить либо вовсе отменить конвенцию Монтрё, чтобы построить на Украине свои базы и «поставить Россию на место». Однако сделать это единоличным решением США невозможно, поэтому вряд ли данная тема получит развитие в будущем.

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