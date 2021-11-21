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Владимир Ераносян, военный аналитик, считает, что разработанное российскими специалистами противоспутниковое вооружение снизит уровень агрессии Североатлантического альянса в отношении РФ.

Согласно словам эксперта, космические аппараты могут использоваться для проведения разведывательных операций и наблюдения за пуском ракет. Они также необходимы для управления БПЛА. При этом Москва с помощью испытаний своего нового оружия показала западным странам, что в случае войны она сможет уничтожить спутники противника.

Чтобы ликвидировать космические объекты, требуются аппараты-перехватчики и баллистические ракеты, которые можно запускать с шахт, мобильных установок, субмарин и надводных или воздушных судов. Благодаря подобному вооружению можно нивелировать преимущество НАТО, обладающей большим количеством военных и разведывательных спутников.

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