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Публицист из Луганска Егор Митин уверен, что без поддержки России самопровозглашенные ДНР и ЛНР не смогут должно выдерживать наступление украинской армии. Также они не смогут нанести мощный ответный удар, так как существенно уступают ВСУ и по численности войск, и по количеству вооружений.

Журналист, который сейчас служит в Народной милиции и защищает Донбасс с оружием в руках, заявил, что если Россия откажется от ЛНР и ДНР, ополченцы погибнут в кратчайшие сроки. Даже в том случае, если НМ удастся отражать атаки на протяжении нескольких дней до прихода помощи из РФ, выживших все равно останется очень мало.

«Дебальцевский успех сейчас, скорее всего, был бы маловероятен. Внести хаос в ряды противника можно только значительно превосходящими его силами», — подвел итог Митин.

Точно так же считают и другие военнослужащие ЛНР, отмечающие численное превосходство армии Украины.

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