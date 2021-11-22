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Если Киев все-таки вынудит Россию вмешаться в конфликт на Донбассе, он потеряет еще часть своих территорий, уверен военный корреспондент Александр Сладков.

Он пояснил, что ситуация на востоке Украины вновь накалилась до предела. Киев ежедневно устраивает обстрелы населенных пунктов самопровозглашенных республик, используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Если он будет продолжать в том же духе или пойдет на еще большее обострение ситуации, России придется вмешаться в конфликт.

Если это произойдет, РФ организует операцию принуждения к миру, в результате которой Украине придется отдать подконтрольные ей территории Донбасса. ДНР и ЛНР будут восстановлены в границах Донецкой и Луганской областей соответственно.

Кроме того, на новой линии разграничения появятся российские миротворческие силы, а вот Народная милиция ДНР уже не будет участвовать в боевых действиях. В случае вмешательства РФ миссия ополчения в войне на Донбассе будет завершена.

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