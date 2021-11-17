Армения способна сама справиться с азербайджанскими войсками, захватившими две высоты на территории страны, однако почему-то не делает этого, надеясь на помощь России, заявил военный корреспондент Семен Пегов.

Так он прокомментировал обращение Еревана к Москве с просьбой оказать помощь в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве от 1997 года. Военкор также задал Армении несколько «неудобных» вопросов.

Он поинтересовался, почему Ереван, который имеет в своем распоряжении «Грады», «Смерчи», «Ураганы», другое оружие и боеприпасы, не может справиться с двумя десятками бойцов азербайджанского спецназа, захватившими высоты.

Также Пегова интересует, почему в случае боевых действий на стороне Армении воюют исключительно неопытные солдаты-срочники. Те же, кто ездит только на учения и получает за это зарплату, защищать свою страну даже не пытаются.

По мнению военкора, если Армения перестанет бездействовать, она сама справиться с угрозами, не привлекая ни Россию, ни другие страны ОДКБ.