Постоянные маневры российского Северного флота настолько запугали натовские войска, что тем пришлось скрываться под землей. Они активно обживают пещеры в северных районах Норвегии и оборудуют их для военных целей, сообщило издание Business Insider.

Выбор в пользу пещер журналисты называют вполне осознанным. Такой подход дает возможность уберечься от возможных ударов потенциального противника, а также позволяет вести наблюдение за активностью России на северных границах Соединенных Штатов.

Сейчас в пещерах располагается только военный госпиталь, который развернули под землей в непосредственной близости от залива Боген. Однако в скором будущем там могут появиться склады с боеприпасами и оружием.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», сообщают, что высокопоставленные военные ВМС США уверены в правильности такого решения. Они заявляют, что обустройство пещер под военные объекты существенно расширит возможности НАТО в северном регионе планеты.