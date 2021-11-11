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В РИА «Новости» отметили, что американские ВМС собираются обойти закон, желая прочно обосноваться в черноморской акватории.

Журналисты напоминают, что около 85 лет назад была подписана конвенция Монтре, согласно которой в мирный период времени в Черном море не могут присутствовать боевые корабли с общим водоизмещением более 30 000 тонн из стран, не имеющих выхода к данной акватории. Однако Шестой флот ВМС Соединенных Штатов не вписывается в эти ограничения. При этом в Вашингтоне осознают, что даже их 3 наиболее современных эсминца не смогут уничтожить весь ЧФ РФ.

Эксперты предполагают, что американцы не станут напрямую нарушать договор, однако могут попытаться обойти его. Об этом ранее заявил Брайан Харрингтон, представитель ВМС США. Он отметил, что каждой стране НАТО нужно лишь отправить в регион по 2-3 своих корабля. В этом случае удастся создать мощный союзный флот.

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