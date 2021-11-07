В издании «Киодо» отмечают, что японский кабмин отказывается поддерживать идею о формальном объявлении окончания Корейской войны.

Отмечается, что подобное действие может негативно сказаться на попытках вернуть граждан Японии, похищенных Северной Кореей, и увеличить ядерный потенциал КНДР. Такехиро Фунакоши, представитель японского МИДа, считает, что Мун Чжэ Ину, южнокорейскому лидеру, пока рано делать заявление о завершении вооруженного конфликта.

Пхеньян при этом заявляет, что подпишет мирный договор только в том случае, если США решат отказаться от своей агрессивной политики в отношении КНДР. Ранее северокорейские власти призвали своего соседа начать нормализацию отношений. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отметил, что выступает против войны, а не определенного государства, однако не отказывается от «права на самооборону».