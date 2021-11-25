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Санкт-Петербург в последние дни демонстрирует тенденцию к снижению темпов вакцинации от коронавируса. В то время как местные власти не могут предложить действенных способов убеждения горожан заботиться о здоровье, в Москве устроили розыгрыш квартир среди привитых россиян.

Опыт отдельных регионов дал понять, что реализация дополнительных мер стимулирования граждан может быть успешной. Так, в столице, где темпы вакцинации находятся на стабильно высоком уровне, еще с весны действуют программы поощрения. Москвичи могут получать ценные подарки или участвовать в лотереях с дорогими призами.

В администрации губернатора Александра Беглова лишь сейчас задумались над возможностью поощрения населения, путем выдачи 2000 рублей привившимся. Однако пока в Смольном не определились с возрастной категорией.

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