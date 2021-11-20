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На портале китайского госуправления по регулированию рынка появилось сообщение о том, что Alibaba и ряд других крупных компаний КНР были оштрафованы за нарушение антимонопольного законодательства.

Согласно появившемуся в Сети заявлению, каждая из этих компаний была оштрафована на сумму в полмиллиона юаней (примерно 78 тысяч долларов). Указывается, что ими были незаконно приобретены акции нескольких корпораций, а также допущены ошибки при оформлении отчетов и других подобных документов.

Всего китайскими властями было заведено свыше сорока дел, связанных с подобными нарушениями, допущенными за последние несколько месяцев. В СМИ напоминают, что весной текущего года Alibaba получила штраф в размере почти трех миллиардов долларов за нарушение антимонопольных правил.

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