Вирусолог Александр Лукашев сообщил, что часть людей имеют невосприимчивость к заражению COVID-19 на генетическом уровне.

Согласно его заявлению, у некоторых людей клеточный иммунитет формируется после того, как человек столкнулся с респираторными коронавирусами. В результате может сформироваться защита, которая не позволит даже COVID-19 проникнуть в организм.

Но некоторые люди имеют генетическую невосприимчивость к коронавирусу. Однако учёные ещё не сумели выяснить этот механизм работы, так как требуется провести анализ образцов крови, взятых как минимум у 10 тысяч людей, причём кровь должна быть взята ещё до пандемии коронавируса. Это условие делает реализацию исследования практически невозможным.

Лукашев указал, что в популяциях всегда кто-то имеет восприимчивость к одному микроорганизму, а кто-то – к другому, и это является давно известным фактом.

Недавно учёные предположили, что яд скорпионов можно использовать для лечения коронавируса. В этом яде содержатся элементы с антибактериальными и противовирусными свойствами.