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Микробиолог, завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов заявил, что штамм коронавируса омикрон, скорее всего, уже есть в России. Его слова передаёт издание «Известия».

Согласно заявлению Северинова, вопрос о нахождении омикрона в России является вопросом не «если», а «когда». При этом он считает, что штамм уже мог проникнуть в страну. С ним согласен сенатор Владимир Круглый, который заявил, что из Египта и остальных стран идёт большой туристический поток, и омикрон мог проникнуть в Россию вместе с туристами.

Также сенатор заявил, что в связи с такой ситуацией, стоит ограничить авиасообщение со всеми странами, где уже был обнаружен новый штамм.

Кроме того, Северинов отметил, что омикрон способен вызвать в России новую вспышку заболеваемости, и потому он порекомендовал россиянами привиться заранее, а также соблюдать меры ограничения.

Ранее мы сообщали, что Великобритании омикрон назвали особо опасным «гипермутантом». Как было отмечено, в нём 32 мутации.

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