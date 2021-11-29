Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имен В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с изданием URA.RU предположил, что могло привести к появлению штамма COVID-19 «омикрон».

Как напомнил специалист, штамм «дельта» появился в Индии. Здесь низкая санитария и много людей с плохим иммунитетом и различными болезнями. В этой стране появляются различные варианты коронавируса. «Омикрон» вышел из Африки, и, возможно, в этой стране также будут появляться новые штаммы коронавируса.

Чумаков предположил, что мутировать новый штамм мог у человека, которые болен ВИЧ. Иммунитет этих людей сильно ослаблен, и в итоге у них чаще появляются новые штаммы COVID-19. Вирус способен дольше находиться в организме этих людей, так как иммунитет человека не сопротивляется ему. В итоге вирус приспосабливается и начинает мутировать. После этого вирус передаётся другим людям.

Ранее вирусолог Николай Крючков рассказал, почему в семьях коронавирусом зачастую заболевают не все. По его словам, человек может быть носителем вируса, но симптомы болезни у него проявляться не будут.