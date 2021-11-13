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Западные страны и дальше будут «бряцать оружием» у границ России, но на открытое противостояние не пойдут, уверен военный аналитик Виктор Литовкин. Он объяснил, зачем Североатлантическому альянсу нужны провокации против РФ в Черноморском регионе.

Главная причина этих действий – желание США доказать всему миру и себе, что они остаются гегемонами, центром силы на планете. На это указывает американский флаг, который они гордо демонстрируют в Черном море.

Еще одна причина – это желание хоть как-то оправдаться за трусливое и позорное бегство из Афганистана. США подверглись критике за этот шаг, поэтому быстро нашли способ реабилитироваться.

Кроме того, НАТО таким образом «награждает» Украину за эскалацию конфликта на Донбассе и попытки спровоцировать Россию на вмешательство в конфликте. Пусть они и оказались неудачными, но Киев сделал все возможное вплоть до грубейшего нарушения Минских соглашений.

Внеплановые маневры США в Черном море, которыми с борта флагманского корабля Mount Whitney руководит штаб Шестого флота ВМС – это очередная демонстрация силы, однако все американские суда находятся под контролем России и вряд ли решатся на какие-то «подвиги».

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