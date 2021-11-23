Эксперты китайского издания NetEase заинтересовались версией о гибели российской подводной лодки «Курск», выдвинутой на днях адмиралом Вячеславом Поповым. Напомним, что экс-командующий Северным флотом заявил, что субмарина столкнулась с американской либо натовской АПЛ, что и привело к катастрофе.

Попов не раскрыл никакой информации о подлодке одной из стран Североатлантического альянса. Он отметил, что имеющихся в его распоряжении доказательств недостаточно, чтобы сообщать подобные детали. Однако официальная версия со взрывом торпеды, по его мнению, не имеет ничего общего с реальным положением дел.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», не исключают, что «Курск» действительно мог столкнуться с атомной субмариной НАТО. Их смутило совсем другое – почему к версиям гибели российской АПЛ бывший командующий вернулся лишь через 21 год после катастрофы.

Авторы отметили, что новая версия всплыла в тот самый момент, когда отношения между РФ и США достигли критической отметки. При этом гипотеза адмирала Попова является весьма неудобной для стран Североатлантического альянса. Вполне вероятно, что Россия ведет какую-то свою игру, считают китайские аналитики.