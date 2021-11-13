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Решение по евробондам Украины на сумму три миллиарда долларов будет принято Верховным судом Великобритании уже в следующем году. Процесс рассмотрения иска по спору между Москвой и Киевом полностью завершен.

Напомним, что в 2015 году Украина перестала платить по задолженностям и наложила мораторий на проведение новых платежей. Россия была вынуждена обратиться в суд. Однако Европа затягивает процесс. Мало того, Киев постоянно заявляет, что Москва якобы силой заставила ее выпустить еврооблигации, для чего даже «вторглась» на территорию страны.

Замораживание платежей Россия сочла дефолтом и подала иск в суд. Сейчас Минфин РФ предполагает, что судьи будут объективными и перестанут рассматривать версию с «принуждением» Украины к выпуску облигаций.

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