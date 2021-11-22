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В информационном агентстве «Ведомости» отмечают, что с середины весны предыдущего года по октябрь нынешнего в РФ умерли 312,6 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.

Журналисты, сославшись на отчеты Минтруда, заявили, что на сегодняшний день в стране живут почти 900 тысяч ветеранов ВОВ. При этом около двух с половиной лет назад их численность составляла 1 миллион 280 тысяч человек, а полтора года назад – 1 миллион 210 тысяч. Тем самым можно сделать вывод, что эти пожилые граждане начали умирать в полтора раза чаще, чем раньше.

Согласно информации, опубликованной Росстатом, коэффициент смертности среди россиян в возрасте от 85 лет и старше в 2019 году составил 164 на тысячу человек, а в предыдущем году – 190 на тысячу. Алексей Ракша, эксперт в области демографии, отметил, что в текущем году этот параметр может составить 209 на тысячу.

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