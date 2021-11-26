В 2024 году самопровозглашенные республики Донбасса могут стать частью России, заявил политолог и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Выбор даты он пояснил тем, что в США будет завершаться очередной предвыборный цикл и они максимально сосредоточатся на внутренних проблемах.

По словам эрудита, единственный способ остановить боевые действия на Донбассе и защитить население региона от украинской агрессии – это включить республики в состав РФ. Для этого можно сформировать Новороссийский и Юго-Западный округа, в которые войдут ЛНР и ДНР.

К 2024 году избирательные циклы практически одновременно завершаться в Соединенных Штатах и России, Вашингтон будет сосредоточен на внутренней, а не на внешней политике, поэтому именно этот период станет наиболее удобным для включения в состав РФ новых субъектов, подытожил Вассерман.