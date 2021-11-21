В Японии удалось заметно снизить уровень заболеваемости коронавирусом, однако не совсем понятно, за счёт чего был достигнут такой результат.

Как сообщается, в Японии весьма высокий процент вакцинации от коронавируса – около 75%, но он не является самым высоким в мире. Также в этой стране применяется множество различных препаратов, которые помогают справиться с инфекцией, но сыграли ли они решающую роль, неизвестно. Также есть предположение, что вирус сильно мутировал, из-за чего стал меньше заражать людей.

Впрочем, многие надеются, что справиться с коронавирусом помог препарат Ивермектин. Как отмечается, он является ветеринарным средством, причём довольно дешевым. У людей с его помощью лечили чесотку, речную слепоту, выводили вшей, и так далее. Позже стало ясно, что он может помочь и при лечении коронавируса, но официально это ещё не подтверждено.

Указывается, что в странах, где использовался этот препарат, число случаев инфицирования и смерти от коронавируса значительно снизилось.

Ранее учёные обнаружили растительный препарат, который может помочь в борьбе с коронавирусом. Речь идёт о препарате под названием тапсигаргин.