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Учёные обнаружили эффективный растительный препарат против трёх штаммов коронавируса.

Как сообщается, речь идёт о препарате под названием тапсигаргин. В его основе лежит растение Thapsia gargantea. Обычно этот препарат используется в лечении опухолей и других вирусов, так как он способствует активизации врождённого иммунитета человека.

Данный препарат уже после однократного применения останавливает репликацию вируса как минимум на два дня. О том, что препарат эффективен против коронавируса, было установлено ранее, но теперь подтвердилось, что он работает против всех штаммов инфекции, в том числе и против более заразной дельты. Его эффективность составила около 95%.

Также учёные выяснили, что препарат эффективен и против гриппа.

Ранее учёные доказали, что маски помогают снизить распространение коронавируса. Их эффективность составляет около 53%.

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