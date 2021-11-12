В информагентстве Daily News Hungary отметили, что житель Венгрии кинулся под поезд и потерял нижние конечности ради получения страховки, однако в итоге его приговорили к условному сроку.

Мужчина в отрезок времени между 2013 и 2014 годами подписал четырнадцать соглашений со страховыми организациями, а затем угодил под поезд, после чего ему ампутировали обе ноги. В качестве компенсации он должен был получить 2 миллиона 800 тысяч евро. Однако страховщики увидели в этом мошенническую схему, так как инцидент случился практически сразу же после подписания договоров.

В результате начались судебные тяжбы. Страховые компании указали на то, что супруга пострадавшего находилась недалеко от железнодорожной платформы и имела при себе аптечку. Полицейские устроили допрос машиниста, который заявил, что мужчина сам лег на рельсы. В итоге суд решил, что потерпевший подстроил несчастный случай и приговорил его к двум годам тюрьмы.