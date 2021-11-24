У летучих мышей из Великобритании обнаружили новый коронавирус RhGB01.

Как сообщается, выявили новый вирус специалисты Национальной инфекционной службы Великобритании. Уточняется, что обнаружен RhGB01 был у подковообразных летучих мышей.

В настоящее время данный коронавирус не опасен для людей. Но учёные отмечают, что может произойти рекомбинация данного вируса или похожих на него с SARS-CoV-2. Это, в свою очередь, способно спровоцировать среди человечества очередные вспышки заболеваемости.

Специалисты в ходе исследования также выяснили, что геном RhGB01 примерно на 80% похож на геном SARS-CoV-2. Обнаружен этот вирус был впервые, но учёные предполагают, что он существует относительно давно, просто раньше никто не проводил тестов на выявление других коронавирусов.

Недавно учёные заявили, что пандемия коронавируса может затянуться. Они объяснили это высокой заразность штамма “дельта”.