Археологи во время проведения раскопок древнего города Смирна обнаружили уборную внутри сценического здания.

Как отмечается, Смирна находится поблизости от города Измир в Эгейском регионе Турции. Возраст этого древнего города оценивается примерно в 2400 лет. Ранее здесь уже были найдены древние театры.

По словам специалистов, им уже давно известно, что вокруг театров строились туалеты для публики. Теперь же было подтверждено, что и внутри театров делали места для нужд. Найденный в Смирне туалет стал первым доказательством этого.

Находка представляет возвышение, имеющее высоту около 40 сантиметров с U-образной формой сидений, которые делались из дерева. Также рядом есть желоб для чистой воды.

По мнению руководителя раскопок доктора Акина Эрсоя, это является беспрецедентной находкой. Указывается, что найденный объект был создан во втором веке до нашей эры. Использовали его примерно до пятого века нашей эры. Предназначался туалет не для публики, а для актёров.

Ранее мы сообщали о найденных в Денисовской пещере древних украшениях. Для их создания использовались кости животных.