Учёные нашли в Денисовской пещере новые артефакты, представляющие собой предметы первобытного искусства. Об этом сообщает издание ТАСС.

Как сообщается, раскопки проводились в южной галерее. В ней были найдены различные находки, которые представляют особый интерес для учёных. Особо они отметили подвески, для создания которых использовались зубы бизонов и лисиц. В них были тонкие просверленные отверстия.

Сообщается также о кольцах, изготовленных из бивня мамонта, мраморных изделиях. Кроме того, были найдены фрагменты других украшений. Возраст находок оценивается в 45 тысяч лет.

Отмечается, что аналогичные предметы находились и до этого в пещере, однако сейчас можно заявлять, что изготавливались они серийно. Такие находки являются свидетельством того, что у денисовцев был высокий уровень эстетических и когнитивных функций.

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