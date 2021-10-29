Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные нашли в Денисовской пещере новые артефакты, представляющие собой предметы первобытного искусства. Об этом сообщает издание ТАСС.

Как сообщается, раскопки проводились в южной галерее. В ней были найдены различные находки, которые представляют особый интерес для учёных. Особо они отметили подвески, для создания которых использовались зубы бизонов и лисиц. В них были тонкие просверленные отверстия.

Сообщается также о кольцах, изготовленных из бивня мамонта, мраморных изделиях. Кроме того, были найдены фрагменты других украшений. Возраст находок оценивается в 45 тысяч лет.

Отмечается, что аналогичные предметы находились и до этого в пещере, однако сейчас можно заявлять, что изготавливались они серийно. Такие находки являются свидетельством того, что у денисовцев был высокий уровень эстетических и когнитивных функций.

Ранее мы сообщали, что на острове Крит обнаружили отпечатки следов древних людей. Их возраст составляет около 6 миллионов лет.

Вам может понравиться

Nature: Таримские мумии причислили к обособленному древнему народу на северо-западе Китая

Группа исследователей из ФРГ смогла раскрыть тайну происхождения Таримских мумий, которые были обнаружены на территории Китая в начале прошлого столетия. Проведя анализ ДНК с изучением полного генома тринадцати мумий, возраст

75 млн лет назад в Антарктиде бушевали лесные пожары

Учёные установили, что около 75 миллионов лет назад в Антарктиде часто происходили лесные пожары. Как сообщают учёные, здесь расположен остров Джеймса Росса. Раньше он был полностью покрыт зеленью. Как было
  • Анна
  • 27.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 7 °C | Королев: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C |