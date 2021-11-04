Ученые университета штата Вашингтон разработали одноместный летательный аппарат на электрической тяге. Они заявляют, что такой личный «самолет» даст возможность снизить выбросы в атмосферу парниковых газов, а также поможет «облетать» пробки на дорогах.

Объединенный центр инновационных аэрокосмических технологий в Вашингтоне выделил грант профессору WSU Константину Матвееву и доценту школы материаловедения и машиностроения Джону Свенсену на создание персонального самолета с вертикальным взлетом и посадкой eVTOL. При этом речь идет именно об электрическом транспортном средстве.

Кроме того, над проектом работает команда инженеров университета. Она пытается решить проблему недостатка тяги для взлета, а также над ее распределением на удержание самолета в воздухе и управление его движением.

Планируется, что самолет, разработанный стартапом ZEVA Aero сможет пролетать до 80 км на одной зарядке, разгоняясь до скорости 257 км/час. Для сравнения – скоростной поезд “Сапсан” может разогнаться до 250 км/ч. Свенсен пояснил, что после взлета аппарат будет парить в воздухе, плавно переходя к горизонтальному полету.