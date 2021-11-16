Американский концерн General Atomics разработал уникальный беспилотный аппарат нового поколения, который предназначен для проведения ударных операций. Главная его особенность – это возможность нести сразу 16 ракет Hellfire.

Сейчас о характеристиках дрона ничего не известно, так как производитель тщательно засекретил всю информацию. Обрывки сведений о БПЛА попадают в Сеть очень редко. Испытания проводятся в пустыне Мохава – на сверхсекретном полигоне Desert Horizon,

Сам изготовитель рассказал только о способности беспилотника нести в два раза больше ракет, чем MQ-1C Gray Eagle. Также уникальной особенностью представители концерна называют возможность взмывать в небо со взлетной полосы длиной до 250 метров. Это означает, что БПЛА можно будет использовать на палубах крупных кораблей.