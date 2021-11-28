Подготовка военных операций против России стала смыслом существования США, поэтому Вашингтон не устает публиковать все новые и новые планы нападения на РФ. Особое его внимание привлекает Калининград, который ввиду значительного удаления от основной части страны, считается наиболее уязвимой точкой.

Издание The National Interest в своей очередной публикации помечтало, каким образом натовские войска будут захватывать Калининградскую область. Против нее планируется задействовать «многодоменную операцию» одновременно в четырех сферах. Так, США намереваются сперва провести кибератаку, которая позволит отключить РЛС, а также системы связи и отслеживания текущей ситуации. Это позволит провести бомбардировку с воздуха, а также наступательные операции на суше и на море.

Авторы публикации делают оговорку, что Минобороны РФ тоже хорошо знает об уязвимостях Калининграда. И предпринимает все возможные меры, чтобы их успешно закрывать. Регион хорошо защищен самым современным вооружением, а новейшие электронные системы постоянно следят за обстановкой на море и на суше. Также в Калининграде размещены передовые средства ПВО и РЭБ, мощные ракетные комплексы, что позволяет не только защититься от атак потенциального противника, но и контратаковать.