Чтобы «спасти» Украину от «российской агрессии», США и НАТО должны «уничтожить Приднестровье», заявил бывший советник экс-президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Он также призвал «разморозить» конфликт в Южной Осетии.

По словам Болтона, Приднестровье представляет собой «искусственное образование», которое целиком и полностью зависит от России. Южная Осетия и Абхазия являются якобы «оккупированными грузинскими территориями», поэтому США должны вмешаться и «разморозить» конфликты в этих республиках.

Такие действия помогут Альянсу переключить внимание РФ и не дать ей «напасть на Украину».

Россия, по мнению бывшего советника, продолжает воспринимать постсоветское пространство как единое целое. Поэтому она ведет там собственную политику. С этим пора покончить, предпринимая жесткие меры.

Болтон и ранее неоднократно предлагал развязать боевые действия в Приднестровье. Пока этот конфликт не будет окончательно урегулирован, заявлял он, Молдавия не сможет покинуть «серую зону» и рассчитывать на вступление в НАТО.